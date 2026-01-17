Coquimbo y Huachipato igualaron en la previa de afrontar la Supercopa

Huachipato, vigente campeón de la Copa Chile, y Coquimbo Unido, último monarca del fútbol nacional, igualaron sin goles en el Estadio CAP de Talcahuano en duelo amistoso de pretemporada y que marcó la presentación del plantel local en la denominada Tarde Acerera.

Para ambos elencos fue el último duelo amistoso antes de afrontar la Supercopa.

Mientras el elenco del acero se verá las caras ante Universidad Católica el día martes, el conjunto pirata chocará ante Deportes Limache.

¿Dónde y cuándo se juega la Supercopa?

La Supercopa del fútbol chileno se jugará con un formato inédito con cuatro elencos, los campeones y los subcampeones de la Liga de Primera y de la Copa Chile.

Ambas semifinales se jugarán a las 19:00 horas en el Estadio Sausalito el martes 21 y el miércoles 22, respectivamente.

La final, en tanto, se jugará en el mismo recinto viñamarino el domingo 25 de enero en horario similar.