Sin petróleo, sin vuelos y con un peso en mínimos: Cuba cruje bajo la presión de EE.UU.

La presión de Estados Unidos golpea cada vez con más fuerza a Cuba, este miércoles se registran cancelaciones masivas de vuelos, apagones récord, racionamiento de combustible y un peso en mínimos históricos.

Las aerolíneas rusas Rossiya y Nordwind suspendieron temporalmente sus vuelos a la isla por problemas de abastecimiento y no los retomarán "hasta que la situación cambie", sumándose a cuatro compañías canadienses que también cancelaron sus operaciones por falta de queroseno en los aeropuertos internacionales del país.

El golpe es especialmente severo para el turismo, uno de los principales motores económicos de la isla. El año pasado, casi la mitad de los visitantes internacionales provenían de Canadá (754.000) y Rusia (131.000). El sector ya había registrado en 2025 su peor desempeño desde 2002 (excluyendo los años de pandemia)

En paralelo, el dólar alcanzó los 500 pesos cubanos (unos 17.796 pesos chilenos) en el mercado informal, su nivel más alto histórico, según el medio independiente El Toque. La depreciación se aceleró en medio del endurecimiento de las sanciones estadounidenses y la interrupción del suministro petrolero desde Venezuela.

La crisis energética también derivó en el apagón más extenso del que se tenga registro oficial: el día martes más del 64 % del país quedó simultáneamente sin electricidad en el momento de mayor demanda. El déficit se atribuye a fallas en centrales termoeléctricas obsoletas y a la escasez de diésel y fueloil para los motores de generación distribuida.

El experto Jorge Piñón, del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, advirtió que prevé una "grave crisis" si en marzo no llegan nuevos cargamentos de crudo a la isla. El último petrolero de tamaño medio atracó el 9 de enero.

Mientras Alemania y Suiza desaconsejaron los viajes no esenciales a Cuba por el déficit agudo de combustibles, el Gobierno cubano reforzó su plan de contingencia: racionamiento severo de gasolina, suspensión de la venta de diésel, teletrabajo, clases remotas y priorización de servicios esenciales.

Pese al complejo escenario, las autoridades reiteraron su disposición al diálogo con Washington en términos de igualdad y apelaron a la resistencia.

"La Patria ha enfrentado innumerables riesgos y peligros a lo largo de su historia... Esta vez no será diferente: Cuba Vencerá", escribió en redes sociales el secretario de organización del Partido Comunista, Roberto Morales Ojeda, aunque en la calle el desgaste y la ansiedad por la crisis —marcada por escasez, inflación y apagones constantes— alimentan el descontento.