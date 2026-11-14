Diego Sánchez: Dijeron que no íbamos a celebrar más y aquí estamos nuevamente

Diego Sánchez, arquero y referente de Coquimbo Unido, exteriorizó su orgullo tras la obtención de la Copa de la Liga en el Estadio Santa Laura al mismo tiempo que deslizó un comentario recordando la corona conseguida en la Liga de Primera el 2026.

"Estamos muy enfocados en lo que queremos. Como por ahí dijeron en la región, que aprovechemos de celebrar porque no íbamos a celebrar más, aquí estamos nuevamente celebrando una nueva copa y nuevamente en Libertadores", soltó en declaraciones a TNT Sports.

Sin embargo, los dichos del "Mono" no quedaron solo en eso y reiteró su mensaje: "Imagínate, de nuevo a Libertadores. Así que un saludo para ellos, para los que hablaron antes de, así que estoy muy feliz".

"Se está haciendo su nombre Coquimbo hace rato y esto es más de lo de lo bien que lo estamos haciendo. Me incluyo porque también me saco la chucha como mis compañeros (...). Seguimos peleando en todos los frentes y no es muy fácil porque llevamos 55 partidos y seguimos igual", cerró.

Tras conquistar su tercer trofeo en dos temporadas, Coquimbo Unido buscará instalarse en la final de la Copa Chile cuando enfrente la revancha de semifinales ante Unión La Calera, el próximo martes 24 de noviembre a las 19:00 horas (22:00 GMT).