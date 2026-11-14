Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto y llovizna
Santiago15.9°
Humedad89%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Tópicos: Deportes | Fútbol | Coquimbo

Diego Sánchez: Dijeron que no íbamos a celebrar más y aquí estamos nuevamente

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"Se está haciendo su nombre Coquimbo hace rato", agregó el portero.

Diego Sánchez: Dijeron que no íbamos a celebrar más y aquí estamos nuevamente
 Photosport
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Diego Sánchez, arquero y referente de Coquimbo Unido, exteriorizó su orgullo tras la obtención de la Copa de la Liga en el Estadio Santa Laura al mismo tiempo que deslizó un comentario recordando la corona conseguida en la Liga de Primera el 2026.

"Estamos muy enfocados en lo que queremos. Como por ahí dijeron en la región, que aprovechemos de celebrar porque no íbamos a celebrar más, aquí estamos nuevamente celebrando una nueva copa y nuevamente en Libertadores", soltó en declaraciones a TNT Sports.

Sin embargo, los dichos del "Mono" no quedaron solo en eso y reiteró su mensaje: "Imagínate, de nuevo a Libertadores. Así que un saludo para ellos, para los que hablaron antes de, así que estoy muy feliz".

"Se está haciendo su nombre Coquimbo hace rato y esto es más de lo de lo bien que lo estamos haciendo. Me incluyo porque también me saco la chucha como mis compañeros (...). Seguimos peleando en todos los frentes y no es muy fácil porque llevamos 55 partidos y seguimos igual", cerró.

Tras conquistar su tercer trofeo en dos temporadas, Coquimbo Unido buscará instalarse en la final de la Copa Chile cuando enfrente la revancha de semifinales ante Unión La Calera, el próximo martes 24 de noviembre a las 19:00 horas (22:00 GMT).

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada