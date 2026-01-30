Diego Sánchez y el sueño del "bi" con Coquimbo: "Queremos volver a hacer historia"

Coquimbo Unido inicia este sábado la defensa de su corona en Liga de Primera 2026 con la ambición intacta, tal como lo reflejó el portero Diego Sánchez, quien adelantó que el plantel "pirata" no se conforma con lo ya obtenido y aseguró que el objetivo primordial de la temporada es alcanzar el bicampeonato.

"Como la gente nos da como candidatos, nosotros tenemos más que asumido que tenemos que defender el título y tratar de lograr nuevamente el torneo. O sea, lograr esta Supercopa también ya nos va dando más ganas de seguir haciendo historia", señaló el guardameta en conversación con ESPN.

En esa misma línea, el meta no ocultó su deseo personal de estirar la racha ganadora en el puerto: "Claramente queremos ser bicampeones y vamos a trabajar por eso. Yo en mi cabeza quiero ser campeón, obviamente. Ser bicampeón con Coquimbo ya sería demasiado y eso quiero", añadió.

¿Cuándo y dónde juega Coquimbo?

Coquimbo Unido se verá las caras este sábado 31 de enero ante Universidad de Concepción por la fecha 1 de la Liga de Primera.

El elenco pirata jugará a las 15:30 horas en el Estadio CAP de Talcahuano.