Tópicos: Deportes | Fútbol | Coquimbo

¿Y si aceptaba? Coquimbo Unido sostuvo conversaciones con Radamel Falcao

Las pretensiones del delantero colombiano dejaron en nada las negociaciones.

¿Y si aceptaba? Coquimbo Unido sostuvo conversaciones con Radamel Falcao
Si bien Coquimbo Unido dio uno de los batacazos en el mercado de pases del fútbol chileno con el arribo del delantero argentino Lucas Pratto, la historia pudo ser muy distinta, ya que los piratas trataron de sumar a otro histórico.

De acuerdo a La Tercera, el actual campeón del fútbol chileno fijó la vista en el colombiano Radamel Falcao García, máximo goleador de la selección cafetalera, quien se encontraba libre tras su paso por Millonarios FC.

Según la misma fuente, el jugador de Atlético de Madrid, Chelsea y Manchester United, entre otros equipos, demostró interés en la propuesta del conjunto aurinegro, clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Sin embargo, las pretensiones económicas del "Tigre" superaban los 20 millones de pesos que "el Barbón" había fijado como tope salarial para sus futbolistas y las negociaciones no llegaron a buen puerto.

Finalmente, Coquimbo Unido se terminó decantando por Pratto, mientras que Falcao regresó a Millonarios.

