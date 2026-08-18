Hernán Caputto palpitó la revancha con Platense: Sabemos que representamos al país
Coquimbo Unido enfrentará al "calamar" este miércoles en el "Francisco Sánchez Rumoroso" tras el 1-1 en Argentina.
Coquimbo Unido enfrentará al "calamar" este miércoles en el "Francisco Sánchez Rumoroso" tras el 1-1 en Argentina.
Hernán Caputto, director técnico de Coquimbo Unido, anticipó la revancha frente a Platense por octavos de la Copa Libertadores, la cual será este miércoles a las 18:00 horas en el "Francisco Sánchez Rumoroso", esto tras el 1-1 en Argentina.
"La motivación es total. Sin duda. Es una responsabilidad. Cuando uno representa a un club como Coquimbo en esta instancia, uno sabe que representa al país. Estamos con todas las ganas", comentó.
Seguido a ello, añadió: "Estar en esta fase de Libertadores, con otros jugadores es fantástico. Lo vamos a afrontar con lo mejor, es lo más importante. La planificación está lista, terminamos el entrenamiento y vamos a concentrar".
Finalmente, enfatizó: "La argentina es una liga muy competitiva. Demostramos que somos muy competitivos. Seremos así mañana, tenemos claro que será un partido durísimo".