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Tópicos: Deportes | Fútbol | Coquimbo

Hernán Caputto palpitó la revancha con Platense: Sabemos que representamos al país

Publicado:
| Periodista Digital: ATON

Coquimbo Unido enfrentará al "calamar" este miércoles en el "Francisco Sánchez Rumoroso" tras el 1-1 en Argentina.

Hernán Caputto palpitó la revancha con Platense: Sabemos que representamos al país
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Hernán Caputto, director técnico de Coquimbo Unido, anticipó la revancha frente a Platense por octavos de la Copa Libertadores, la cual será este miércoles a las 18:00 horas en el "Francisco Sánchez Rumoroso", esto tras el 1-1 en Argentina.

"La motivación es total. Sin duda. Es una responsabilidad. Cuando uno representa a un club como Coquimbo en esta instancia, uno sabe que representa al país. Estamos con todas las ganas", comentó.

Seguido a ello, añadió: "Estar en esta fase de Libertadores, con otros jugadores es fantástico. Lo vamos a afrontar con lo mejor, es lo más importante. La planificación está lista, terminamos el entrenamiento y vamos a concentrar".

Finalmente, enfatizó: "La argentina es una liga muy competitiva. Demostramos que somos muy competitivos. Seremos así mañana, tenemos claro que será un partido durísimo".

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