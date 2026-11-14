Hernán Caputto tras el título de Coquimbo: Era díficil igualar lo del año pasado

Hernán Caputto, director técnico de Coquimbo Unido, festejó la conquista de la primera edición de la Copa de la Liga tras superar a O'Higgins en el Santa Laura y aplaudió la jerarquía de sus dirigidos junto con advertir que mantendrá el foco de cara al cierre de temporada.

"Hicimos un partido redondo, de principio a fin. (...) Dimos un paso muy importante para este club, volver a posicionarlo en competencia internacional y pero vamos por más", sostuvo respecto a la clasificación a Copa Libertadores en TNT Sports.

Acto seguido, el primer entrenador en alzar dos títulos oficiales con el conjunto "pirata" expresó: "Era una parada difícil, lo que hizo el cuerpo técnico del "Chino" fue gigantesco. Tuvimos el coraje para venir, pero siempre digo que los jugadores son lo más importante. Lo lograron ellos, que es muy difícil volver a hacerlo".

"Desde el martes vamos a estar a 'full' porque jugamos el fin de semana (ante Everton por la Liga de Primera), después jugamos el miércoles (con Unión La Calera) la Copa Chile. Hasta que no termine el año no los aflojo, pero orgulloso de manejarlos siempre", remató.

Coquimbo Unido continuará su calendario enfrentando el sábado 21 de noviembre la fecha 28 de la Liga de Primera ante Everton, a partir de las 12:00 horas (15:00 GMT) en el "Francisco Sánchez Rumoroso".