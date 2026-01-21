Hernán Caputto tras pasar a la final de la Supercopa: El este equipo tiene mística y hambre de triunfos

Hernán Caputto, técnico de Coquimbo Unido, valoró el triunfo sobre Deportes Limache en la semifinal de la Supercopa y remarcó que su equipo tiene "mística" y "hambre" por conseguir el título.

"Ganar es muy importante, el alto grado de competitividad que tiene el equipo se fantástico. El equipo compite hasta lo último...Este equipo tiene místiva, amor propio, un plantel que tiene hambre de triunfos", declaró Caputto en diálogo con DSports tras el partido en Viña del Mar.

Caputto también habló de los objetivos del cuadro pirata en la temporada, aunque evitó hablar de un bicampeonato.

"El objetivo general es competir a alto nivel en todas las competencias, para eso me contrataron, darle tiraje al fútbol joven. Pero lógicamente, el equipo se ganó un prestigio, hay que cuidarlo y mantenerlo", explicó.

Finalmente, dedicó palabras a Universidad Católica, rival en la final de la Supercopa, que se resolverá el domingo.

"Católica es un equipo complicadísimo. Tuvo un partido parejo con Huachipato, quizás no fue para el marcador que terminó. Fue justo ganador, pero me parece que con la llegada de Daniel Garnero el equipo encontró un funcionamiento con resultados y sigue en esa senda. Será un partido difícil", aseveró.

La final de la Supercopa entre Coquimbo Unido y Universidad Católica será el domingo 25 de enero, a las 19:00 horas (22:00 GMT) en Sausalito.