Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago24.6°
Humedad37%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Coquimbo

La curiosa propuesta al "Mono" Sánchez: "Embaraza a mi señora"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El portero de Coquimbo Unido compartió el hilarante mensaje que recibió de un seguidor en redes sociales, el cual respondió con un simple, pero elocuente "Compórtate".

La curiosa propuesta al
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El portero de Coquimbo Unido Diego Sánchez conocido por su activa presencia en redes sociales y su buen humor, compartió con sus seguidores una de las "propuestas" más insólitas que ha recibido. A través de una historia de Instagram, el 'Mono' expuso el curioso mensaje que le envió un usuario, desatando las risas de sus fanáticos.

El seguidor respondió a una de las historias del guardameta con una petición muy particular: "Wena compa... Embaraza a mi señora, yo cuido al baby". La desubicada, pero hilarante propuesta fue tomada con humor por el futbolista, quien compartió una captura de pantalla del mensaje.

La respuesta del campeón del fútbol chileno fue breve, pero elocuente. Sobre el pantallazo, Sánchez escribió un simple "Compórtate, lógico (sic)", una frase que bastó para reflejar lo insólito del momento y que fue ampliamente celebrada y replicada por sus seguidores en la plataforma.

Imagen foto_00000001

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada