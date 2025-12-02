La curiosa propuesta al "Mono" Sánchez: "Embaraza a mi señora"

El portero de Coquimbo Unido Diego Sánchez conocido por su activa presencia en redes sociales y su buen humor, compartió con sus seguidores una de las "propuestas" más insólitas que ha recibido. A través de una historia de Instagram, el 'Mono' expuso el curioso mensaje que le envió un usuario, desatando las risas de sus fanáticos.

El seguidor respondió a una de las historias del guardameta con una petición muy particular: "Wena compa... Embaraza a mi señora, yo cuido al baby". La desubicada, pero hilarante propuesta fue tomada con humor por el futbolista, quien compartió una captura de pantalla del mensaje.

La respuesta del campeón del fútbol chileno fue breve, pero elocuente. Sobre el pantallazo, Sánchez escribió un simple "Compórtate, lógico (sic)", una frase que bastó para reflejar lo insólito del momento y que fue ampliamente celebrada y replicada por sus seguidores en la plataforma.