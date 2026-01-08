Pratto y su llegada a Coquimbo: Estoy feliz de estar en el mejor equipo del momento

Coquimbo Unido sacudió el mercado de pases con la incorporación de Lucas Pratto, quien en sus primeras palabras expresó su satisfacción por llegar al campeón chileno.

"Estoy muy contento de llegar a un club que está en pleno crecimiento, que ha logrado su título más importante en la historia, así que la verdad es que estoy muy feliz de estar ", dijo el argentino a los canales oficiales del elenco pirata.

"A medida que pasaron los años, empecé a conocer que han jugado Copa Sudamericana, le ha ido bien. Estos últimos años han sido muy buenos para lo que es el club a nivel deportivo", añadió.

Una de las revelaciones más interesantes de Pratto fue cómo se mantuvo conectado con el fútbol chileno durante su última etapa en Argentina. El delantero confesó que su ex compañero en Sarmiento de Junín, el chileno Iván Morales, fue clave para seguir el día a día de la liga.

"Antes de venir tuve un compañero en Sarmiento que se llamaba Iván Morales y seguimos mucho la campaña de la liga chilena. Hablábamos mucho de cuán bien estaba jugando con Coquimbo y lo pronto que iba a salir campeón, cuatro o cinco fechas antes", dijo.

Cabe recordar que esta no es la primera experiencia de Pratto en territorio nacional, tras su recordado paso por Universidad Católica. "Siempre seguí la liga chilena, obviamente por mi paso después de la UC, y este último año la verdad que el club arrasó y le fue excelente, así que feliz de estar en el mejor equipo del momento", expresó.