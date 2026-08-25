Presidenta del Senado reconoció campaña de Coquimbo Unido en Copa Libertadores

Paulina Núñez, presidenta del Senado, recibió a Pablo Ramírez, gerente deportivo de Coquimbo Unido y valoró la campaña del elenco en Copa Libertadores, posando con la camiseta del conjunto aurinegro, que llegó hasta los octavos de final del certamen.

Mediante una publicación en redes sociales, la tienda "pirata" destacó que el club "fue reconocido por la presidenta del Senado de la República de Chile, Paulina Núñez, quien recibió a nuestro gerente deportivo, Pablo Ramírez, y fue cordialmente invitada a conocer nuestro proyecto institucional en el Complejo Las Rosas"

A su vez, la institución puntalizó que: "Hace 23 años que un equipo de región en nuestro país no clasificaba a octavos de final de Conmebol Libertadores, lo que quedó atrás con la participación de Coquimbo Unido en la versión 2026 del torneo de clubes más importante del continente".

"Esta dejó a nuestro club primero de su grupo, sin pasar a cuartos solo por una extensa tanda de agónicos penales, representando así, con fuerza y coraje a Chile, a la Región y sobre todo a nuestra comuna", añadió el cuadro "pirata".