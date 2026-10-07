Tribunal resolvió castigo para hinchas de Coquimbo Unido tras agresión a Christian Bravo

El Tribunal de Disciplina de la ANFP dio a conocer una severa sanción tras los graves incidentes ocurridos en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso" el pasado 30 de agosto, determinando el castigo para 2.765 hinchas de Coquimbo Unido, a quienes se les prohibirá el acceso a los estadios por los próximos dos compromisos del club.

De acuerdo a la resolución unánime del organismo, la medida se aplica a "todos y cada uno de los dos mil setecientos sesenta y cinco (2.765) asistentes que fueron controlados como ingresados a la Galería Norte" en el duelo disputado frente a Huachipato.

La sanción contempla la prohibición absoluta de ingresar a los siguientes dos partidos oficiales en los que intervenga Coquimbo Unido, con vigencia inmediata y sin distinción de si el cuadro aurinegro actúa en calidad de local o visitante.

El fallo aclara que las identidades de los involucrados están individualizadas mediante una nómina que forma parte de la sentencia, aunque dicho listado se mantendrá con carácter de reservado y no será publicado en el sitio web de la ANFP por motivos de protección de datos.

Recordar que el compromiso entre "piratas" y "acereros" debió ser suspendido luego de que, a los 68 minutos y poco después de la apertura de la cuenta, tres bombas de ruido estallaran a escasos metros del portero de Huachipato, Christian Bravo.

El guardameta resultó desorientado por el impacto acústico y debió recibir atención médica de urgencia en el terreno de juego, para luego ser retirado en ambulancia rumbo a un centro asistencial.

Ante la gravedad de la situación y tras el diálogo con el personal de salud, el árbitro Nicolás Gamboa determinó la suspensión definitiva del encuentro a los 78 minutos (a los 71' se había detenido el juego), el cual se reanudó el miércoles 16 de septiembre y que terminó con el triunfo del cuadro de la usina por 0-1.