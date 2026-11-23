En medio de la polémica por el caso Firmas, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, no asistió este lunes a la reunión semanal de coordinación de partidos de la oposición, que se realizó en la sede del PPD.

Cabe recordar que el senador Juan Luis Castro apuntó durante este fin de semana a la presidenta de su partido como quien tuvo la idea de retirar los permisos constitucionales de los senadores Fidel Espinoza y Ximena Órdenes, situación que derivó en una investigación del Ministerio Público.

Sin embargo, durante esta misma jornada, Castro matizó sus declaraciones y dijo que asumía toda la responsabilidad de estos hechos.

Según indicaron la secretaria general del partido, Karina Delfino y el vicepresidente de la colectividad, Arturo Barrios, la ausencia de Vodanovic se debe a su participación en una sesión de comisiones del Senado.

Desde el Congreso, Vodanovic comentó: "Vengo a trabajar a la Comisión de Constitución, tenemos importantes proyectos el día de hoy. No me voy a referir en extenso a la situación del caso de los permisos constitucionales, porque esto ya tiene una vertiente que está en investigación, lo que sí me compete es adoptar medidas de orden político, vamos a hacer todos los esfuerzos por recuperar el trabajo en conjunto de toda la oposición".

"No seré yo artífice de ningún quiebre entre el PPD y el Partido Socialista ni tampoco respecto al resto de la oposición", añadió.

Mañana se llevará a cabo una reunión entre los senadores del comité PPD-PS-PL para abordar esta situación, instancia en la que debería participar Vodanovic.