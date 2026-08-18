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Tópicos: Deportes | Fútbol | Coquimbo

[VIDEO] Hinchas alentaron con banderazo a Coquimbo antes del crucial duelo con Platense

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los fanáticos se reunieron a las afueras del Complejo Las Rosas.

[VIDEO] Hinchas alentaron con banderazo a Coquimbo antes del crucial duelo con Platense
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En la antesala del duelo entre Coquimbo Unido y Platense por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, la hinchada del cuadro aurinegro realizó un banderazo en el Complejo Las Rosas.

La multitud de fanáticos llegó al recinto con bombos y elementos de animación para demostrar su apoyo al elenco "pirata", que está 1-1 en el global tras empatar el partido de ida en Argentina.

El conjunto filibustero definirá la serie frente al "Calamar" este miércoles a las 18:00 horas (22:00 GMT) en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso" y de avanzar, enfrentará a Fluminense en los cuartos de final.

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