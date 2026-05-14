Cristiano Ronaldo entró como accionista a canal digital que transmitirá el Mundial 2026

El futbolista y empresario portugués Cristiano Ronaldo será "socio estratégico y accionista" de LiveModeTV, canal especializado en transmisión digital de deportes que busca expandir su influencia internacional antes del Mundial 2026.

La plataforma pertenece a la compañía brasileña LiveMode, responsable de CazéTV, y comenzó en diciembre sus operaciones internacionales desde Portugal para ofrecer cobertura gratuita y digital de la próxima Copa Mundial de la FIFA.

Según Ronaldo, el objetivo del acuerdo es "acercar el deporte a todo el mundo, de una forma totalmente nueva e inspiradora".

La incorporación marca una nueva apuesta empresarial para el jugador de Al Nassr, que ya tiene inversiones en hoteles, una clínica de trasplantes capilares, una marca de agua embotellada y medios de comunicación.

Además, desde 2024 cuenta con el canal de YouTube "UR Cristiano", que reúne 78,8 millones de seguidores.