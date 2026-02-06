Cristiano Ronaldo está cerca de dejar Al Nassr y volver a Europa

Cristiano Ronaldo tiene un píe afuera de Al Nassr tras no presentarse a jugar este lunes frente a Al Hilal por la Liga Árabe y ya se especulan los posibles destinos del atacante portugués, entre ellos, Sporting de Lisboa, Manchester United y clubes de la MLS.

El máximo goleador histórico del fútbol está molesto y en rebeldía por la según él desigual administración de ingresos por parte de Fondo de Inversión Pública (PIF), organismo encargado de manejar las finanzas de varios clubes árabes.

Tras este estado de rebeldía por parte del oriundo de Funchal, la Liga de Arabia lanzó un comunicado y explicó como funciona el sistema de financiamiento de la competición.

"La Saudi Pro League está estructurada en torno a un principio simple: cada club opera independientemente bajo las mismas reglas. Los clubes tienen sus propias juntas directivas, sus propios ejecutivos y su propia dirección futbolística. Las decisiones sobre contratación, gasto y estrategia recaen en ellos, dentro de un marco financiero diseñado para garantizar la sostenibilidad y el equilibrio competitivo. Este marco se aplica por igual en toda la liga", sostuvieron.

Como cualquier jugador de élite, quiere ganar. Pero ningún individuo, por importante que sea, toma decisiones más allá de su propio club", añadieron.

El "Bicho" tiene contrato con los árabes hasta junio de 2027, pero según informó BeIn Sports, el europeo tiene una cláusula mayor a los 59 millones de dólares, por lo que cualquier equipo podrá negociar directamente con el jugador.

Hasta el momento, los clubes que toman fuerza para quedarse con "CR7" son: Sporting de Lisboa, club con el que debutó profesionalmente, Manchester United, donde ya tuvo dos pasos en su carrera, Orlando City y Los Ángeles FC de la MLS.