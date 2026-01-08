Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo logró nuevo hito en su carrera: 25 años seguidos anotando goles

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El delantero portugués anotó su primer gol profesional en 2002.

Firmó este jueves su tanto 958 en la caída de Al Nassr.

El portugués Cristiano Ronaldo logró un nuevo hito en su carrera este jueves, al anotar en la caída de Al Nassr ante Al Qadsiah en la Liga Saudí, ya que con su primer tanto en 2026, consiguió el récord de anotar goles de forma consecutiva por 25 años.

El gol de Cristiano llegó de penal en el minuto 81, cuando su equipo ya estaba abajo en el marcador, por los tantos de Julián Quiñones y Nahitan Nández.

El primer gol en la carrera profesional de CR7 fue el 7 de octubre de 2002, cuando tenía 17 años y ocho meses, en un duelo entre Sporting de Lisboa y Moreirense en la liga portuguesa.

Este jueves, con 40 años, firmó su gol 958, por lo que sólo le faltan 42 tantos para llegar a la gran meta en el tramo final de su carrera, las 1.000 anotaciones.

