José Antonio Kast ya es el nuevo Presidente de Chile

Pasadas las 12:30 horas de este miércoles, José Antonio Kast asumió como el nuevo Presidente de Chile, tras recibir la banda presidencial de manos de Gabriel Boric.

El ahora exmilitante republicano liderará el país hasta el año 2030, donde será reemplazado por el ganador de las elecciones presidenciales de fines de 2029.

La ceremonia estuvo liderada por la flamante presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), y el nuevo presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), ambos representantes del nuevo oficialismo.

Junto con Kast, también asumieron sus cargos los 24 ministros designados para acompañarlo en su mandato.

De acuerdo a la información entregada previamente por la Oficina del Presidente Electo (OPE), tras la ceremonia, Kast ofrecerá un almuerzo en honor a las autoridades internacionales que asistieron al cambio de mando, como el mandatario argentino, Javier Milei, y el rey de España, Felipe VI.