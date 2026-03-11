Francisco Meneghini tras su salida de la U: "Asumo mi responsabilidad"

Francisco "Paqui" Meneghini se despidió formalmente de la banca de Universidad de Chile y tras oficializarse su salida este miércoles, el estratega analizó los motivos de su alejamiento, asegurando que se trató de una decisión consensuada con la gerencia deportiva para buscar un nuevo aire en el equipo.

"Ayer (martes) hablé con el gerente deportivo, compartimos sensaciones y acordamos. Teníamos una visión parecida de que, más allá de cómo se estaba trabajando, le podía venir bien al equipo descomprimir con mi salida", expresó el DT en su despedida.

Meneghini no ocultó su tristeza por dejar el cargo, calificando su paso por el club como una meta personal cumplida, pese al abrupto final. "Estoy muy triste, obviamente. Para mí era un sueño dirigir a este equipo, lo estaba cumpliendo y estaba muy contento. Pero me tocó pensar en el equipo primero; era exponer a los jugadores a una situación de mucha tensión y presión", explicó.

Pese a los resultados, "Paqui" tuvo palabras de gratitud para los funcionarios y los futbolistas laicos, descartando conflictos internos. "No tengo nada que reprochar a nadie. Asumo mi responsabilidad y por eso también salgo", enfatizó.

Finalmente, el entrenador envió un mensaje de optimismo de cara al futuro del cuadro universitario: "Hay un muy buen plantel, se trabaja muy bien. Ahora los vamos a apoyar desde afuera confiando en que el equipo podrá conseguir el objetivo, porque todavía está a la mano", comentó.