Cristiano Ronaldo se burló de comentarista británico: "Que deje de usar bótox, parece una manzana"

El delantero portugués Cristiano Ronaldo respondió con una burla contra el comentarista británico Simon Jordan, quien había cuestionado su comportamiento después del conflicto con el técnico Jorge Jesús y su posterior salida de la concentración de Portugal.

El episodio comenzó durante una discusión entre Jordan y el periodista Piers Morgan, reconocido amigo personal de Cristiano, en talkSPORT. El expropietario de Crystal Palace cuestionó la objetividad de Morgan al defender al atacante y lo acusó de respaldarlo de manera excesivamente complaciente.

Morgan decidió posteriormente enviarle a Cristiano un registro de aquella discusión y, durante su programa Football Uncensored, reveló la respuesta privada que recibió del portugués.

"Ese rubio... dile que deje de usar bótox. Parece una manzana", escribió Cristiano sobre Jordan, según relató Morgan ante el exfutbolista Jason Cundy, quien reaccionó entre risas al comentario.

La discusión se produjo en medio de las repercusiones por la decisión de Cristiano de abandonar la concentración portuguesa luego de no ingresar ante Noruega, pese a que aseguró que Jorge Jesús le había comunicado previamente que disputaría los últimos 30 minutos del encuentro.

El capitán de Portugal publicó posteriormente un extenso comunicado en el que acusó al seleccionador de "incumplir su palabra", pidió disculpas por abandonar al plantel y aclaró que continúa disponible para futuras convocatorias si se encuentra en buenas condiciones físicas.