DT de Al Nassr: "La lesión de Cristiano es más seria de lo que pensábamos"

Tras confirmarse el diagnóstico sobre la lesión de Cristiano Ronaldo, el entrenador de Al Nassr, Jorge Jesus, aumentó la incertidumbre sobre la baja del delantero portugués en la recta final de la cuenta regresiva para el Mundial 2026.

"CR7" se vio afectado en el tendón de la corva (isquiotibiales) y el DT señaló: "Después de las pruebas, vimos que la lesión sufrida por Cristiano Ronaldo era más seria de lo que esperábamos".

Además, Jorge Jesus confirmó el viaje de Cristiano a España desde Riad, aunque descartó como motivo la situación bélica de Medio Oriente, como apuntaron los primeros reportes ante la paralización de torneos y la escalada de ataques iraníes a otros países.

"Cristiano viajará a España, como ocurre con otros jugadores cuando necesitan tratamiento. Su lesión requiere trabajo en Madrid con su terapeuta personal y esperamos que vuelva pronto para ayudar al equipo", señaló el estratega.