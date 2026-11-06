DT de Portugal se desligó del retiro de Cristiano Ronaldo: "No me siento culpable de nada"

Jorge Jesús, entrenador de la selección portuguesa, aseguró que esperaba contar nuevamente con Cristiano Ronaldo y rechazó cualquier responsabilidad en su decisión de retirarse definitivamente del equipo nacional, anunciada el jueves después de las diferencias entre ambos durante la última convocatoria.

"No me siento culpable de nada", afirmó el técnico durante una conferencia de prensa en Oeiras, donde defendió las decisiones que tomó durante el conflicto con el delantero.

"Tomé una decisión como entrenador. Una decisión pensando en mi equipo, en la selección portuguesa. Soy consciente de que no hice nada para que esto ocurriera", explicó.

"Claro que pensaba que Cristiano volvería, pensaba convocarlo, hablar con él. Pero tengo que respetarlo. El decidió que era hora de abandonar la selección. Tarde o temprano tenía que suceder", manifestó el técnico durante una conferencia de prensa en el complejo Ciudad del Fútbol de Oeiras.

Jesús explicó que el delantero de 41 años continuaba jugando y marcando goles en Al Nassr, por lo que consideraba su regreso a la selección. También sostuvo que desconocía las intenciones definitivas del futbolista y que recibió la noticia de su retiro al mismo tiempo que el resto del público.

"Hasta ese momento no tenía conocimiento de nada", aseguró el entrenador, quien afirmó que tampoco podía explicar las razones que llevaron a Cristiano a poner fin a su trayectoria internacional.

El conflicto entre ambos se originó durante la última concentración portuguesa, luego del partido ante Noruega, disputado el 27 de septiembre en Oslo, que terminó con una derrota por 2-1. Según la versión de Cristiano, Jesus lo mantuvo calentando durante media hora sin permitirle ingresar al campo, situación que derivó en su abandono de la concentración el 30 de septiembre.

La Federación Portuguesa sancionó posteriormente al delantero con 30 días de suspensión y una multa de 255 euros. El castigo ya estaba cumplido y el jugador podía ser convocado nuevamente, pero decidió despedirse de la selección mediante un video publicado en sus redes sociales.

Consultado sobre el episodio, Jesus aseguró que entre ambos "no hay ningún resentimiento" y destacó la fuerte amistad que construyeron cuando coincidieron durante la temporada pasada en Al Nassr.

El entrenador también defendió su manejo deportivo del conflicto y afirmó que no modificaría las determinaciones adoptadas durante aquella concentración.