Jorge Jesús le bajó el perfil a la polémica con Cristiano Ronaldo: "Lo leí y ahora voy a trabajar"

El director técnico de la selección de Portugal, Jorge Jesús, optó por la mesura y evitó alimentar la controversia generada tras la última fecha de la Nations League, respondiendo de forma escueta al comunicado emitido por Cristiano Ronaldo.

La polémica estalló luego de que el veterano atacante rompiera el silencio acusando que el estratega "faltó a su palabra" al dejarlo sin minutos en el duelo frente a Noruega, situación que desencadenó la molestia del astro de Al Nassr.

Abordado por la prensa de su país desde su vehículo, el adiestrador luso prefirió no entrar en confrontaciones: "Leí el comunicado", reconoció en primera instancia.

Acto seguido, zanjó el tema señalando: "Ahora, como hago todos los días, voy a la Federación a trabajar, a pensar en el equipo y en la selección portuguesa. No tengo nada más que decir. Buenos días".

En la misiva publicada por Cristiano, el jugador realizó una autocrítica y pidió disculpas públicas a los hinchas por su actitud, asegurando estar llano a recibir un castigo por parte de la Federación lusa. Pese al desencuentro, el exReal Madrid ratificó que no renunciará a su selección y se mostró disponible para futuras citaciones.