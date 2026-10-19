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Tópicos: Deportes | Fútbol | Cristiano Ronaldo

La Federación Portuguesa castigó a Cristiano Ronaldo tras su abandono de la selección

Publicado:
| Periodista Digital: EFE / Cooperativa.cl

El astro luso recibió la pena mínima del reglamento tras admitir su falta.

La Federación Portuguesa castigó a Cristiano Ronaldo tras su abandono de la selección
 EFE
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Cristiano Ronaldo fue sancionado este lunes por el Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) con 30 días de suspensión y una multa de 255 euros (alrededor de 280 mil pesos chilenos) tras su bullada salida de la selección.

El conflicto se desató tras el compromiso ante Noruega en Oslo por la Nations League, donde el astro de 41 años calentó sin ingresar a la cancha, situación que provocó su molestia con el técnico Jorge Jesus.

El tribunal federativo optó por aplicar la sanción mínima contemplada en su reglamento debido a que el propio jugador admitió su infracción, reconociendo además ante el presidente del organismo, Pedro Proenca, que no se encontraba "en condiciones anímicas para seguir integrado".

Dado que la medida rige desde el 30 de septiembre, el atacante de Al Nassr ya cumplió 19 días de castigo, por lo que quedará habilitado para enfrentar a Dinamarca y Gales entre el 14 y 17 de noviembre respectivamente.

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