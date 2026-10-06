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Tópicos: Deportes | Fútbol | Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo lanzó acusación contra DT de Portugal

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El delantero portugués aseguró que calentó durante media hora ante Noruega y finalmente no ingresó, aunque afirmó que sigue disponible para volver a defender a su selección.

Cristiano Ronaldo lanzó acusación contra DT de Portugal
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El delantero Cristiano Ronaldo acusó al técnico de la selección portuguesa, Jorge Jesús, de haber incumplido su palabra luego de que no lo hiciera ingresar en el partido ante Noruega pese a que, según relató, le habían comunicado que disputaría 30 minutos.

El atacante explicó en un comunicado difundido a la prensa portuguesa que estuvo realizando trabajos de calentamiento desde el entretiempo, pero finalmente no fue utilizado.

"El resto ya lo saben todos. Estuve calentando desde el descanso, vi cómo pasaban los minutos y no me llamaron. El seleccionador no había cumplido su palabra", escribió Cristiano.

El futbolista también cuestionó la "agresividad" que, a su juicio, recibió por parte del entrenador, aunque dejó claro que continúa disponible para volver a jugar con la selección portuguesa.

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