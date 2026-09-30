Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de Portugal en medio de tensión con el DT

El futbolista Cristiano Ronaldo protagonizó un nuevo capítulo de tensión en la selección de Portugal luego de abandonar la concentración del equipo antes del partido frente a Dinamarca por la Nations League.

La situación se produjo después de que el delantero portugués no participara del entrenamiento realizado en el Parken de Copenhague, pese a que minutos antes el técnico Jorge Jesús había asegurado públicamente que estaría en la práctica.

"El hoy va a entrenar. Es el cuarto día, por lo tanto va a entrenar", había señalado el seleccionador portugués durante su conferencia de prensa.

Sin embargo, Cristiano dejó posteriormente el recinto acompañado por integrantes de la delegación y, de acuerdo con medios europeos, abandonó la concentración de Portugal.

El episodio ocurrió en medio de la polémica generada por la suplencia del atacante en el anterior compromiso ante Noruega. Jesus explicó que había acordado previamente con el futbolista que no participaría de los dos partidos posteriores al choque contra Gales.

El entrenador reconoció, de todas maneras, que durante el encuentro frente a los noruegos cambió de opinión y envió al delantero a realizar el calentamiento, aunque finalmente decidió no utilizarlo.

"El plan fue trazado conmigo y con él. Combinamos que no jugaría los dos partidos después de Gales, pero después pensé que podía ayudar al equipo y él estuvo disponible. Lo puse a calentar más tiempo de lo que debía y ahí se enojó conmigo", explicó Jesus.

El estratega intentó posteriormente cerrar la controversia y aseguró que no existía un conflicto mayor con el capitán portugués. "Para mí, el asunto está cerrado", afirmó.

La situación, sin embargo, volvió a generar ruido luego de la salida de Cristiano de la concentración, mientras Portugal prepara su encuentro contra Dinamarca por una nueva jornada de la Nations League.