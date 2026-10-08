Romário defendió a Cristiano Ronaldo: "Yo habría hecho lo mismo"

El histórico exdelantero brasileño Romário salió en defensa de Cristiano Ronaldo luego de que el portugués abandonara la concentración de su selección tras su conflicto con el técnico Jorge Jesús.
"Yo también habría hecho lo mismo", afirmó el campeón del mundo en 1994 durante una entrevista con "Charla Podcast", aunque aseguró que antes de marcharse él habría enfrentado directamente al entrenador.
Romário destacó a Cristiano como "un tipo bien objetivo" y también elogió la trayectoria de Jorge Jesús, a quien calificó como un técnico "increíble", pero apuntó contra el entrenador en caso de que efectivamente no haya respetado lo que había acordado con el delantero.
"Hermano, cuando alguien no cumple contigo, lo pactado no sale caro. Un apretón de manos vale más que cualquier cosa. Si alguien no cumple, es una persona deshonesta. Si pasó lo que dijo Ronaldo, Ronaldo tiene razón", sostuvo.
El brasileño también respaldó que Cristiano decidiera abandonar la concentración después de calentar durante media hora ante Noruega sin ingresar al campo de juego.
"¿Para qué pasar vergüenza una segunda vez? Mejor largarse", señaló Romário, quien consideró que el capitán portugués pudo sentir que estaba siendo "despreciado" y que había perdido relevancia dentro del plantel.
Cristiano dejó la concentración de Portugal el pasado 30 de septiembre después del encuentro ante Noruega por la Liga de Naciones, luego de asegurar que Jorge Jesús había incumplido su palabra al no utilizarlo pese a que previamente le había comunicado que disputaría 30 minutos.