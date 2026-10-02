Vidal defendió a Cristiano: Es una vergüenza, esto deja muy mal parado al entrenador

El volante nacional Arturo Vidal dio su respaldo a Cristiano Ronaldo tras su bullado abandono de la selección portuguesa, criticando el manejo del DT Jorge Jesus por relegar al histórico delantero a un rol terciario sin minutos en cancha.

"Lo de Cristiano, de verdad, es una vergüenza. Un jugador así, que está entre los cuatro mejores de la historia, que salga así de la selección es muy feo. Más cuando él dio una entrevista, dijo lo que estaba pasando, cuáles eran las opciones y después el entrenador sale a decir eso", indicó el 'King' en su canal de transmisiones en Kick.

Cabe recordar que el DT Jorge Jesus luego de la polémica señaló: "Hay jugadores con estatus, pero las reglas son las mismas para todos. En mi carrera de entrenador siempre he pensado así". Vidal agregó que el escenario "deja muy mal parado al entrenador".

"A Cristiano hay que cuidarlo, hay que protegerlo. Es el jugador que le ha dado todo a Portugal, que lo puso en las mejores selecciones del mundo. Un jugador así, no puede salir así de la selección", apuntó el capitán de Colo Colo.

Incluso, Vidal señaló que "CR7" debería tener una jerarquía excluyente en el equipo luso: "Cristiano está en todo su derecho de hacer lo que él quiera, porque lo que le ha hecho al fútbol y la selección de Portugal es llevarla a otros niveles. Hay entrenadores que no respetan cosas".

Cabe recordar que en el pasado Vidal ya había defendido a Cristiano, colocándolo por encima del DT de turno. En septiembre de 2023 criticó a Erick Ten Hag en Manchester United: "Ese entrenador ya entró mal. ¿Cómo vas a sacar a Cristiano Ronaldo? Era el máximo goleador y lo quita. Así es esta gente, los calvos son gente complicada".