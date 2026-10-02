Monckeberg pide retirar ya la reforma de seguridad para destrabar el acuerdo

El exministro Cristián Monckeberg llamó al Gobierno a concretar de inmediato el retiro de la reforma constitucional de seguridad, como una señal que permita destrabar las conversaciones y construir un acuerdo con la oposición.

En El Primer Café de Cooperativa, el exsecretario de Estado valoró la disposición del Presidente José Antonio Kast a retirar la iniciativa y sostuvo que materializar ese gesto podría facilitar la negociación.

"Si a mí me permitieran una sugerencia, yo hoy día mismo mandaría un oficio para retirar el proyecto si yo fuera del Gobierno. Y lo retiro, no más. Se acabó. Y doy una señal potente y se acabó si eso significa que vamos a avanzar", planteó.

La discusión se produce después de que el Gobierno y un grupo de parlamentarios acordaran tres ejes para una nueva reforma de seguridad, durante una reunión en Cerro Castillo.

Sin embargo, los comités de senadores de oposición se desmarcaron de esa fórmula y exigieron retirar la propuesta inicial sin condiciones.

Monckeberg defendió el pragmatismo del Mandatario y afirmó que la oposición también debe contribuir a generar consensos, destacando el papel que puede desempeñar la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, en la Comisión de Constitución.

Asimismo, cuestionó los reproches hacia el senador PPD Pedro Araya por su disposición a dialogar con el Ejecutivo y sostuvo que los acuerdos en seguridad requieren esfuerzos de ambos sectores.

Walker respalda el retiro y Eyzaguirre emplaza a buscar consensos

Consultado sobre si retiraría inmediatamente el proyecto, Ignacio Walker respondió: "Por supuesto", y cuestionó que el Gobierno haya persistido en una iniciativa que, a su juicio, carecía de respaldo desde el comienzo.

"Nunca hubo agua en la piscina para este proyecto. Todavía no sabemos quién escribió este proyecto, es un proyecto sin autoría", afirmó.

El excanciller sostuvo que el Ejecutivo debe construir un acuerdo en el Parlamento y hacerse cargo de las expectativas en materia de seguridad, uno de los principales compromisos con los que llegó al poder.

Por su parte, Nicolás Eyzaguirre valoró la apertura de Kast y respaldó la propuesta de Monckeberg, pero advirtió que ese gesto también debe tener una respuesta de la oposición.

"Y si se complementa con la muy buena sugerencia de Cristián Monckeberg de que lo retire ya, si la oposición no se allana a un consenso, yo voy a ser el primero en criticar a la oposición. Creo que ese es el buen camino y la propuesta de Monckeberg es muy buena", señaló.

El exministro de Hacienda planteó que una solución requiere la voluntad del Ejecutivo y un acuerdo transversal entre las bancadas, por tratarse de un problema que afecta al conjunto del país.

Horst: "Estamos perdiendo el foco"

Bettina Horst, directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo, coincidió en que la reforma presentada por el Gobierno tenía deficiencias, pero cuestionó que la discusión política siga concentrada en si debe retirarse antes de avanzar hacia una alternativa.

"Concuerdo que el proyecto que presentó el gobierno tenía serias deficiencias y no debiera tramitarse ni aprobarse. Pero esta discusión de que si se retira, que no se retira... ¡pónganse a trabajar!", expresó.

Al precisar a quién dirigía su llamado, apuntó a todos los sectores políticos involucrados en el debate y sostuvo que el Congreso también puede impulsar una propuesta.

"El debate no se trata del tema de fondo de cómo solucionamos, cómo damos herramientas hoy día para combatir el crimen organizado. El debate hoy día es si se retira o no un papel del Congreso. Entonces, estamos perdiendo el foco y hemos perdido el tiempo", cuestionó.

Horst aclaró posteriormente que no estaba afirmando que los parlamentarios no hubieran trabajado, sino advirtiendo que la discusión pública no permite apreciar avances hacia las soluciones que necesita el país.

"No, yo no he dicho que acá no se ha hecho nada y que no han trabajado... No sé, porque se dice que hay avances, no se conocen", precisó.

Monckeberg recogió ese planteamiento, aunque insistió en que las formas también importan para facilitar un acuerdo y que concretar el retiro sería una señal política relevante.

"Cuando yo digo 'lo retiraría ya', el presidente ya lo dijo: hágalo y lo más seguro es que se va a empezar a construir un acuerdo rápido", sostuvo.

Previamente, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, había descartado que retirar la reforma para dar paso a otro texto implique una "derrota" para el Gobierno.