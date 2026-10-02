Contraloría: 7.207 empleados públicos viajaron al extranjero con licencia médica en 2025

El Consolidado de Información Circularizada (CIC) N° 26, publicado este viernes por la Contraloría General de la República (CGR), arrojó que 7.207 servidores públicos viajaron al extranjero estando con licencia médica durante 2025.

En su comunicado, el ente contralor destacó que esta cifra es inferior a los 19.963 registrados en 2023 y a los 19.597 observados en 2024, lo que representa una disminución de 63% respecto de ambos años.

"Este análisis comparativo se realizó en cumplimiento del compromiso asumido por la Contraloría ante el Congreso Nacional de revisar anualmente esta materia y monitorear su evolución en el tiempo", reza el escrito de la institución.

Pese a la mentada caída, se determinó que persisten conductas reiteradas en el sector público: 4.522 personas registraron viajes asociados a licencias médicas en dos años del período 2023-2025, y 566 viajaron durante los tres años revisados.

Cambios tras alerta de la Contraloría

También se examinó el comportamiento de los empleados fiscales después de que la CGR destapara la problemática en mayo de 2025: según el documento, entre el 21 de mayo y el 31 de diciembre del año pasado, se utilizaron 1.497 licencias médicas eventualmente irregulares para realizar viajes al extranjero.

Tal número representa una disminución de 92% respecto del mismo lapso de 2023, y una baja de 90% en comparación con 2024, agrega el comunicado.

Por otro lado, 1.299 servidores públicos registraron salidas del país mientras se encontraban con licencia médica en el periodo ya señalado, y de ellos, 320 habían sido identificados por el mismo acto en 2023 y/o 2024, "lo que evidencia la persistencia de un grupo de funcionarios con comportamiento reiterado", según el ente contralor.

La institución aclara que este análisis excluye a funcionarios de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, y adelanta que "se encuentra en elaboración el comparativo con el 2025" de los afiliados a Dipreca y Capredena, cuando un informe anterior arrojó que 2.982 de ellos viajaron fuera del país con licencia médica entre 2023 y 2024.

Con todo, "si bien las cifras muestran una reducción muy significativa respecto de los años anteriores, los antecedentes recopilados confirman que aún subsisten miles de casos de viajes al extranjero durante períodos de licencia médica, por lo que se continuará con el monitoreo de esta materia mediante revisiones y reportes periódicos", remarca el organismo fiscalizador.

Asimismo, la nota confirma que "notificará a las instituciones involucradas para que instruyan los procedimientos disciplinarios correspondientes", y remitirá los antecedentes a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), a la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), a la Fiscalía y al Consejo de Defensa del Estado (CDE), "con el fin de que ejerzan las atribuciones que les confiere la ley".