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[VIDEO] Cada vez más cerca de los 1.000: Cristiano anotó para Al Nassr y llegó a los 980 goles
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Autor: Redacción Cooperativa
El delantero portugués marcó ante Al Diriyah en la liga saudí.
El delantero portugués marcó ante Al Diriyah en la liga saudí.
El veterano Cristiano Ronaldo sigue con paso firme a su meta de llegar a los 1.000 goles, tras anotar este viernes su conquista número 980, en el partido entre Al Nassr y Al Diriyah en la liga de Arabia Saudita.
CR7, una semana después de su polémica salida de la selección de Portugal, respondió con su talento y marcó el 1-0 parcial en el minuto 23.
Con este tanto, a Cristiano Ronaldo sólo le faltan 20 goles para llegar a las 1.000 anotaciones.
Revisa el gol de Cristiano Ronaldo: