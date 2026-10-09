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Tópicos: Deportes | Fútbol | Cristiano Ronaldo

[VIDEO] Cada vez más cerca de los 1.000: Cristiano anotó para Al Nassr y llegó a los 980 goles

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El delantero portugués marcó ante Al Diriyah en la liga saudí.

[VIDEO] Cada vez más cerca de los 1.000: Cristiano anotó para Al Nassr y llegó a los 980 goles
 Al Nassr
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El veterano Cristiano Ronaldo sigue con paso firme a su meta de llegar a los 1.000 goles, tras anotar este viernes su conquista número 980, en el partido entre Al Nassr y Al Diriyah en la liga de Arabia Saudita.

CR7, una semana después de su polémica salida de la selección de Portugal, respondió con su talento y marcó el 1-0 parcial en el minuto 23.

Con este tanto, a Cristiano Ronaldo sólo le faltan 20 goles para llegar a las 1.000 anotaciones.

Revisa el gol de Cristiano Ronaldo:

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