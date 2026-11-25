Rusia y Ucrania han intercambiado un día más ataques contra sus respectivas retaguardias en los que resultaron dañadas distintas infraestructuras energéticas, según balances presentados por fuentes oficiales ucranianas.

El Estado Mayor ucraniano ha informado de dos refinerías dañadas en la región de Samara de la Federación Rusa.

En una de ellas, la de Kubishev, fueron alcanzadas dos unidades de destilación de crudo, además de una instalación de reformado catalítico y dos tanques de almacenamiento.

La operación contra esta refinería del gigante ruso Rosneft fue llevada a cabo por el Ejército ucraniano en cooperación con población local hostil al presidente ruso, Vladímir Putin, que, según el Estado Mayor ucraniano, está organizada en un "movimiento de resistencia" llamado 'Chernaya Iskra', que significa 'La chispa negra' en ruso.

El Estado Mayor ucraniano ya hizo alusión a la participación de efectivos de este grupo al informar de anteriores ataques a infraestructuras energéticas dentro de Rusia.

La otra refinería golpeada por Ucrania es la de la localidad de Syzran, también en Samara, donde han sido dañadas, según esta fuente oficial ucraniana, una unidad de destilación de crudo, una unidad de reformado catalítico, instalaciones de tratamiento de sulfuro y de agua, y de isomerización, además de dos tanques de almacenamiento.

Mientras tanto, la empresa estatal ucraniana de gas y petróleo Naftogaz ha sufrido un nuevo ataque a una de sus instalaciones en la región de Poltava, en Ucrania central.

"Rusia hace todo lo posible para dejar a los ucranianos sin calefacción este invierno", se lee en un comunicado publicado por la empresa.

El primer ministro ucraniano, Serguí Koretski, ha dado cuenta asimismo de ataques rusos en las últimas horas a subestaciones eléctricas, instalaciones de generación de electricidad y líneas de transmisión en regiones como Zaporiyia, Odesa o Dnipropetrovsk.

La empresa privada ucraniana del sector energético DTEK ha informado de un ataque masivo a una de sus centrales termoeléctricas.

Ucrania ha ofrecido a Rusia un acuerdo para poner fin a los ataques mutuos a las infraestructuras energéticas que el Kremlin rechaza.