La conmemoración del fallecimiento de un barrista de Colo Colo terminó con una persecución policial y cinco detenidos durante la noche de este martes en la comuna de Renca.

Los incidentes comenzaron en la calle Héroes de la Concepción, en la comuna de Conchalí, donde cerca de un centenar de barristas lanzó fuegos artificiales y disparos al aire.

Como explicó el capitán Walter Spreng, "se reunieron alrededor de 100 hinchas de este club deportivo, quienes en conmemoración de este hincha fallecido comienzan a hacer lanzamiento de fuegos artificiales, activación de bengalas y disparos. Se logró identificar a un sujeto que portaba un arma de fuego, el cual al momento de la actuación de personal de Control de Orden Público aborda un vehículo y se retiran hasta la comuna de Renca".

Tras minutos de persecución, se le dio alcance al grupo de cinco sujetos, quienes portaban dos armas de fuego, además de una cantidad de cocaína y elementos para su dosificación.