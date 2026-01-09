Curicó Unido anunció el retorno de Leandro Benegas para competir en la Liga de Ascenso

Este viernes Curicó Unido realizó una apuesta fuerte para ser un animador de la Liga de Ascenso en 2026 luego de anunciar el retorno del delantero chileno Leandro Benegas.

El "Toro", que estuvo en la institución durante 2021, vuelve después de una segunda etapa irregular en Unión La Calera, donde cosechó apenas dos goles en 15 partidos jugados.

En contraste, los números que obtuvo durante su pasado en el cuadro "tortero" son mucho mejores e incluso lo llevaron a dar el salto a Independiente de Avellandeda.

Para la mencionada oportunidad le bastaron 24 encuentros para registrar 11 dianas y una asistencia en el Campeonato de Primera División.