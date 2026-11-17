Deportes Concepción anunció que el partido ante Universidad de Chile, correspondiente a la fecha 29 de la Liga de Primera, se disputará sin hinchas visitantes por determinación de Carabineros, por lo que los seguidores del conjunto azul no podrán asistir al compromiso programado para el domingo 29 de noviembre.

A través de un comunicado, el cuadro penquista explicó que la medida responde a una decisión de la autoridad policial y manifestó su desacuerdo con la restricción: "Nuestra disposición siempre ha sido recibir a la hinchada visitante, entendiendo que la presencia de ambas parcialidades contribuye al desarrollo del espectáculo deportivo y enriquece la experiencia de un partido de esta relevancia para el fútbol nacional".

Asimismo, el club aseguró que ha trabajado junto a las autoridades para permitir el ingreso de ambas hinchadas, poniendo a disposición toda la colaboración necesaria para generar las condiciones de seguridad correspondientes.

Respecto de las entradas, Deportes Concepción informó que la preventa exclusiva para sus abonados comenzará este martes a las 18:00 horas, con la posibilidad de invitar a un hincha del conjunto "lila" a precio preferencial.

El encuentro se disputará el domingo 29 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo, en una jornada en la que Universidad de Chile y Universidad Católica jugarán simultáneamente en la lucha por el cupo de Chile 2 a la Copa Libertadores 2027.