Tópicos: Deportes | Fútbol | Deportes Concepción

Deportes Concepción abrochó el préstamo de Javier Rojas desde Colo Colo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El joven jugador cuenta con pasos por La Roja sub 20.

Deportes Concepción abrochó el préstamo de Javier Rojas desde Colo Colo
En su regreso a Primera División tras 17 años, Deportes Concepción se está moviendo en el mercado de fichajes y abrochó el préstamo de Javier Rojas proveniente de Colo Colo.

"Con experiencia en microciclos de la Selección Chilena Sub-20 y citaciones en el primer equipo albo, Javier llega listo para rugir en Primera", anunciaron los "lilas".

Con este nuevo fichaje, el "Conce" sumó su noveno refuerzo tras la llegada de Matías Cavalleri, Leonardo Valencia, Jorge Henríquez, Misael Dávila, Cristián Suárez, Ignacio Mesías, César Dutra y Ethan Espinoza.

Asimismo, los dirigidos por Patricio Almendra suman un nombre para los minutos sub 21 en una extensa temporada de Liga de Primera, Copa Chile y Copa de la Liga.

