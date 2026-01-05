Deportes Concepción anunció a Nery Veloso como nuevo refuerzo

Deportes Concepción continúa animando el mercado y, en su ambiciosa conformación del plantel para el retorno a la Primera División, oficializó este lunes el arribo del portero chileno Nery Veloso.

El experimentado portero de 38 años viene de una temporada en la que estuvo defendiendo las camisetas de San Antonio Unido en la primera parte del año y San Luis de Quillota en el segundo semestre.

El oriundo de Los Ángeles solo disputó 12 compromisos durante 2025 y estos fueron vistiendo la camiseta del "SAU". Ya en su llegada al conjunto "canario", no tuvo la continuidad al ser suplente de Daniel Retamal.

Con este fichaje, Veloso no solo se transforma en el decimocuarto refuerzo del cuadro "lila". También cruza la vereda al archirrival luego de militar en Fernández Vial durante la temporada 2023.