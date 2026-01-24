Deportes Concepción cerró la Serie Río de La Plata con caída ante Nacional

Deportes Concepción finalizó su participación en la Serie Río de la Plata con una derrota por 1-0 frente a Nacional. El partido se disputó este sábado en el Estadio Gran Parque Central de Montevideo, Uruguay.

La única cifra del encuentro llegó a los seis minutos de juego, a través de un remate de Lucas Rodríguez. Pese al golpe tempranero, el equipo chileno tuvo una clara opción para anotar, pero un potente disparo de Leonardo Valencia se estrelló en el travesaño.

El cuadro dirigido por Jadson Viera complicó en varios pasajes a la defensa local y se generó otras ocasiones de riesgo. Mauricio Vera con un cabezazo, y Aldrix Jara y Matías Cavalleri con remates de distancia, estuvieron cerca de conseguir la igualdad.

Con este resultado, el equipo lila dio por terminada su pretemporada en tierras uruguayas y ahora se enfoca en su retorno a la Primera División del fútbol chileno. En el partido, el local presentó a su plantel 2026, donde debutó el colombiano Jhon Guzmán.

El debut oficial de Deportes Concepción en la liga será el próximo domingo 1 de febrero, cuando enfrente a O'Higgins por la primera fecha del campeonato.