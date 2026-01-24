Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Deportes Concepción

Deportes Concepción enfrenta a Nacional en la Serie Río de La Plata

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El "León de Collao" vive su último amistoso de pretemporada.

Deportes Concepción enfrenta a Nacional en la Serie Río de La Plata
Este sábado, Deportes Concepción enfrenta a Nacional en el Estadio Gran Parque Central en su último partido por la Serie Río de La Plata, torneo amistoso que se juega en Uruguay.

  • Nacional 1-0 Deportes Concepción. Primer tiempo. Gran Parque Central.

1-0; 7'; Lucas Rodríguez (NAC)

Así forma Deportes Concepción:

