Deportes Concepción tuvo debut triunfal en la Serie Río de La Plata tras tumbar a Cerro Largo

Deportes Concepción podrá sacar conclusiones positivas en su pretemporada, ya que después de ser el equipo que más refuerzos sumó para este año consiguió resultados al imponerse 1-3 ante Cerro Largo en Montevideo por su debut en la Serie Río de La Plata.

El cuadro dirigido por Patricio Almendra golpeó de entrada al elenco anfitrión gracias al buen momento que vive el delantero nacional Aldrix Jara (6'). El exCobreloa se lució con una definición por sobre el portero colombiano Juan Moreno.

Posteriormente, los "lilas" siguieron manejando con protagonismo el partido, pero en la primera llegada de los charrúas se estableció el empate. Ahí fue cuando Federico Sellechia (30') remató a arco vacío tras un pase de Gustavo Viera.

De cara al segundo tiempo, Danielo Núñez modificó sus piezas en el elenco de casa y esto le abrió los espacios al "León de Collao", que tuvo la aparición del inagotable delantero Joaquín Larrivey (54') para aventajarse otra vez.

Las acciones en el Estadio "Luis Franzini" se calentaron levemente, ya que ambos equipos quedaron con uno menos con la expulsión de Nicolás Bertocchi en el local y el defensor Fausto Grillo en la visita (70').

Sin embargo, el partido no cambio y con el ingreso de Ignacio Mesías el delantero chileno volvió a festejar con el cuadro que logró el ascenso a la Primera B. Al igual que Jara, el formado en Unión San Felipe definió sobre el meta (90+1') para cerrar el partido.

El próximo amistoso de Deportes Concepción será ante ante Montevideo City Torque el 23 de enero a las 22:15 horas (01:15 GMT).