Equipo alternativo de Deportes Concepción cayó ante Montevideo City Torque

El equipo alternativo de Deportes Concepción cayó 2-0 ante Montevideo City Torque en el Estadio Charrúa en su segundo duelo por la Serie Río de La Plata, que se disputa en Uruguay.

El entrenador chileno Patricio Almendra apostó por guardar a los titulares debido a que este sábado volverá a jugar en Uruguay, en el Estadio Centenario, ante Nacional.

El elenco uruguayo desmostró su superioridad ante un "León de Collao" disminuido y logró abrir la cuenta a través de Juan Quintana (11') y por medio de un golazo desde fuera del área, Franco Pizzichilo (30') aumentó la ventaja para su equipo.

En la segunda parte, el dominio de Montevideo City Torque continuó y el encuentro para Los "Lilas" se complicó aún más en el minuto 53 tras una expulsión de Cristián Suárez por una falta evidente siendo el último hombre.

Deportes Concepción tendrá su último amistoso de pretemporada este sábado, a las 21:00 horas (00:00 GMT) en Montevideo, ante Nacional.