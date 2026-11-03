Fernando Díaz: "Nos olvidamos del descenso y ahora luchamos por una copa"

Un revitalizador triunfo consiguió Deportes Concepción tras superar por 1-0 a Palestino en el Estadio "Ester Roa Rebolledo", resultado que no sólo cortó una racha de dos fechas sin festejos en la Liga de Primera, sino que metió de lleno a los lilas en la lucha por clasificar a la próxima Copa Sudamericana.

Tras el pitazo final, el director técnico penquista, Fernando Díaz, valoró la importancia de sumar ante un rival directo en la parte alta de la tabla de posiciones.

"Era un partido muy importante; nuestra posibilidad de seguir en carrera por una ilusión que tenemos desde hace rato: clasificar a una copa internacional. Hemos hecho una muy buena segunda rueda y no habíamos podido ganar en los últimos dos partidos, por lo tanto eran verdaderas finales para nosotros ante un rival muy difícil", manifestó el estratega en diálogo con TNT Sports.

En esa línea, el "Nano" destacó el radical cambio de mentalidad que experimentó su camarín para pasar de pelear la permanencia a soñar con el plano continental.

"El esfuerzo que hacen los jugadores es tremendo. Ellos levantaron a un equipo donde al principio había muy poca esperanza y lograron resultados importantísimos. Eso genera un desgaste, pero el plantel entendió el mensaje: primero había que olvidarse del descenso y, una vez logrado eso, luchar por una copa", remarcó el DT.

Por último, Díaz dedicó este momento a la hinchada penquista: "Es la ilusión que tiene la gente y nosotros jugamos contagiados por esa misma ilusión. Llegué con el objetivo prioritario de salir de la zona roja y lo cumplimos con creces. Hoy somos un equipo sólido y competitivo, y seguiremos luchando hasta el final", cerró.