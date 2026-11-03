Seis meses después, el jefe del Segundo Piso vuelve a estar al centro de las críticas

Dirigentes de Chile Vamos llegaron este martes hasta el Palacio de La Moneda para reunirse con el vicepresidente de la República, Claudio Alvarado, y manifestar su "disconformidad" por el manejo político y comunicacional del Gobierno frente a la crisis generada por los decretos de rebaja de condenas a sentenciados por delitos sexuales contra menores de edad.

"Hemos venido a señalarle al vicepresidente Alvarado nuestra disconformidad con cómo se ha abordado parte de este debate. Creemos que hay mucha experiencia en que la forma de abordar estos asuntos tiene que ver con más política", explicó el senador y timonel de Evolución Política (Evópoli), Luciano Cruz-Coke.

La reunión se produjo luego de que Renovación Nacional (RN) emitiera una declaración pública en la que planteó la necesidad de revisar las responsabilidades involucradas, incluyendo las de los asesores directos del Presidente José Antonio Kast.

Uno de los cuestionamientos más duros fue expresado por el diputado Diego Schalper (RN), quien apuntó al jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Alejandro Irarrázaval (Partido Republicano), luego de que este fuera consultado por la prensa sobre la continuidad del ministro de Justicia, Fernando Rabat, y la salida del subsecretario Luis Silva.

En esa oportunidad, Irarrázaval respondió: "Pregúntenselo al ministro del Interior".

Al respecto, y tras reunirse con Alvarado en La Moneda, Schalper señaló que "un jefe de asesores, cuando es requerido por la prensa para dar una explicación, su respuesta no puede ser endosarle la responsabilidad a otro ministro".

"Yo le pediría al jefe de asesores que tenga conciencia de que cuando llegue el momento de hacer las evaluaciones a final de año, al menos nosotros, desde Renovación Nacional, creemos que lo que aquí ha acontecido es síntoma de un problema mayor del cual evidentemente él es parte", advirtió el parlamentario.

UDI: Rabat cometió errores políticos

Desde la Unión Demócrata Independiente (UDI), en tanto, el diputado y presidente del partido, Guillermo Ramírez, reconoció "errores políticos" en la gestión del ministro Rabat, aunque descartó que estos sean necesariamente fundamentos para la acusación constitucional (AC) que empuja la oposición.

"¿El ministro Rabat cometió errores políticos? Sí. ¿Ha recibido reproches, incluso, de parlamentarios oficialistas? Sí. ¿Ha recibido reproches de la ciudadanía? Sí, pero eso no significa que él haya violado la Constitución o la ley como para apoyar una acusación constitucional", afirmó el mandamás gremialista.

En medio de la controversia por la liberación anticipada de condenados por delitos sexuales contra menores de edad, parlamentarios de oposición recurrieron a la Contraloría para exigir un pronunciamiento frente a la negativa del Ministerio de Justicia de entregar los decretos que autorizaron las rebajas.