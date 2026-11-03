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Académico UC: "Las redes sociales no sustituyen a la amistad ni las relaciones interpersonales"

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Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas UC, comentó en El Diario de Cooperativa los resultados de la última Encuesta Bicentenario, que arrojó que más de la mitad de los chilenos reconoce haber sentido soledad en la semana previa a contestar el cuestionario, y la cifra sube a 59 por ciento en el caso de los jóvenes, mientras que un 17 por ciento declara no tener amigos cercanos.

Para el académico, esta situación es "bastante preocupante" y demuestra que las redes sociales no sustituyen a las relaciones interpersonales. Además, releva a la amistad como un bálsamo frente a la soledad, pues un 30 por ciento de los encuestados asegura tener solo uno o dos buenos amigos, y eso les resulta suficiente.

La medición también registró cambios en las tendencias políticas y culturales de los chilenos, con una brecha creciente entre hombres más conservadores y mujeres más liberales.

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