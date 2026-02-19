Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago22.9°
Humedad37%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Deportes Concepción

Joaquín Larrivey recibió dos partidos de castigo tras su expulsión ante U. de Concepción

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El delantero vio tarjeta roja en los descuentos.

Joaquín Larrivey recibió dos partidos de castigo tras su expulsión ante U. de Concepción
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El delantero de Deportes Concepción Joaquín Larrivey recibió una sanción de dos partidos de suspensión por parte del Tribunal de Disciplina. El goleador trasandino fue castigado tras ser consignado por conducta violenta en el encuentro frente a Universidad de Concepción, donde golpeó con su codo el rostro de un adversario mientras el balón no estaba en disputa, según el informe.

La misma sanción de dos encuentros recibió el defensor de U. de Concepción David Retamal. El zaguero del campanil fue expulsado por juego brusco grave, luego de propinar una patada con la planta de su zapato en el gemelo de un rival con uso de fuerza excesiva, según detalló el informe arbitral.

En otras resoluciones de la categoría, el técnico de O'Higgins, Lucas Bovaglio, recibió un partido de castigo tras su expulsión directa. Por su parte, el futbolista de Deportes La Serena, Yahir Salazar, también se ausentará por una fecha tras ver la cartulina roja en la jornada anterior.

Finalmente, el organismo disciplinario confirmó suspensiones de un partido para Pablo Calderón de Ñublense y Marco Collao de Audax Italiano, ambos por recibir una segunda tarjeta amarilla en sus respectivos compromisos. Estas sanciones deberán ser cumplidas de forma inmediata en la siguiente fecha del torneo nacional.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada