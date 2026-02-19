Joaquín Larrivey recibió dos partidos de castigo tras su expulsión ante U. de Concepción

El delantero de Deportes Concepción Joaquín Larrivey recibió una sanción de dos partidos de suspensión por parte del Tribunal de Disciplina. El goleador trasandino fue castigado tras ser consignado por conducta violenta en el encuentro frente a Universidad de Concepción, donde golpeó con su codo el rostro de un adversario mientras el balón no estaba en disputa, según el informe.

La misma sanción de dos encuentros recibió el defensor de U. de Concepción David Retamal. El zaguero del campanil fue expulsado por juego brusco grave, luego de propinar una patada con la planta de su zapato en el gemelo de un rival con uso de fuerza excesiva, según detalló el informe arbitral.

En otras resoluciones de la categoría, el técnico de O'Higgins, Lucas Bovaglio, recibió un partido de castigo tras su expulsión directa. Por su parte, el futbolista de Deportes La Serena, Yahir Salazar, también se ausentará por una fecha tras ver la cartulina roja en la jornada anterior.

Finalmente, el organismo disciplinario confirmó suspensiones de un partido para Pablo Calderón de Ñublense y Marco Collao de Audax Italiano, ambos por recibir una segunda tarjeta amarilla en sus respectivos compromisos. Estas sanciones deberán ser cumplidas de forma inmediata en la siguiente fecha del torneo nacional.