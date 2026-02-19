Tragedia en Renca: Difícil identificación de víctimas e investigación en curso

Al menos cuatro fallecidos y 18 lesionados dejó el grave accidente protagonizado por un camión que transportaba gas este jueves en Renca, en una emergencia que ha provocado un amplio operativo que involucra a múltiples instituciones de la capital.

En entrevista con Lo Que Queda Del Día de Cooperativa, el coronel Marco Gutiérrez, de la Prefectura Norte de Carabineros, entregó detalles de la tragedia y destacó el rápido despliegue de los equipos de emergencia.

"Nosotros, desde el primer minuto, efectuamos el aislamiento del sitio del suceso obedeciendo también a las instrucciones impartidas por el personal especializado de Bomberos, con la finalidad de evitar situaciones que pudieran generar algún riesgo a la vida de las personas y al resto de los usuarios de las vías", comentó el carabinero.

Además de las víctimas humanas, dio cuenta que el impacto del accidente no se limitó solo al camión involucrado, sino que "se ven trastocados otros vehículos en circulación en sentido contrario, además de vehículos que se encontraban en instalaciones y en ruta aledaña al hecho".

Un siniestro vial que involucró a un camión de la empresa Gasco en Renca dejó un saldo preliminar de cuatro personas fallecidas y dieciocho lesionadas. (FOTO: ATON)

Las instituciones involucradas en la primera fase de la emergencia incluyen a Senapred, Bomberos, PDI, la Fiscalía y Carabineros, que han sido claves para controlar el incendio, disminuir los riesgos presentes y comenzar el proceso de investigación que permita esclarecer las circunstancias de este suceso.

Las diligencias y reapertura de la ruta

Tras el trabajo de Bomberos en el lugar, el coronel Gutiérrez señaló que durante esta tarde "se inician las pericias por parte de la SIAT y de todos los entes especializados" de Carabineros.

En detalle, además de la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT), también están involucrados personal de Labocar para efectos investigativos periciales, el OS-9 para investigación de organizaciones criminales (aunque con un prisma investigativo en este caso) y el Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV).

La rehabilitación de la vía afectada es otro punto que considerar en esta emergencia, dado que no es inmediata y requiere un chequeo riguroso de la infraestructura dañada por el fuego y el impacto.

Tras el grave accidente, la reapertura de la ruta depende de exhaustivos peritajes técnicos de Carabineros y bomberos, además de una evaluación estructural de la carpeta asfáltica. (FOTO: ATON)

El coronel Gutiérrez explicó que, una vez finalizadas las pericias, "tiene que existir una evaluación previa por el personal de Autopistas para verificar las condiciones técnicas y de operabilidad de la ruta, para poder asegurar de que no va a generarse otra situación en relación con la carpeta asfáltica, la cual, producto de la acción del fuego, puede que haya sufrido algún daño estructural".

"Mientras no esté ese check de parte de la concesionaria, no se puede habilitar la ruta", alertó.

La concesionaria, una vez que el sitio del suceso sea liberado por los equipos de investigación y se retiren los vehículos con el uso de grúas, asumirá la responsabilidad de la evaluación estructural y la habilitación definitiva.

Identificación de víctimas del accidente

El proceso de identificación de las víctimas es un desafío para las autoridades, especialmente en el caso de las personas fallecidas, debido a la naturaleza del siniestro que incluyó una explosión y un incendio.

"En estos momentos todavía tenemos que seguir recopilando antecedentes. (Durante la tarde) recién vamos a tener el check para que puedan operar nuestros entes especializados. Una vez que puedan ingresar, vamos a corroborar efectivamente si se ratifican solo los cuatro fallecidos que se habían señalado con anterioridad o esa cifra puede aumentar", explicó Gutiérrez en Cooperativa.

Asimismo, dio cuenta que, "en el ámbito de lesionados, hasta el momento mantenemos una cantidad de 18 corroborados en distintos centros asistenciales, lo cual no puedo descartar de que se amplíe porque tenemos que corroborar en toda la Región Metropolitana".

La dificultad en la identificación de los fallecidos radica en las consecuencias directas de la explosión y el fuego. El coronel advirtió que con ese escenario "se hace difícil una identificación temprana".

Esta complejidad significa que se requiere tiempo y el uso de técnicas forenses avanzadas para asegurar la correcta identificación, un proceso que no se puede apresurar.

El esfuerzo de Bomberos

El superintendente de Bomberos de Santiago, Gabriel Huerta, detalló en Lo que Queda del Día que "es realmente impactante, habíamos visto que estas cosas pasaban en otros países, no acá en Chile, y efectivamente el trabajo que está dentro de las mallas curriculares de los Bomberos es que en este tipo de emergencias se trabaja en esta forma".

"Enfriar el tanque del camión de gas es una técnica que se realiza para mantener el gas encendido y controlado, porque siempre es más riesgoso tener una fuga de gas, que uno no la ve, no la percibe, que su control es más complejo. Hay que mantener el tanque a una presión tal que nos permita que esa fuga esté encendida, pero sin riesgo a que la presión interior aumente y nos pueda provocar otro tipo de riesgo", añadió.

Huerta espera que se realicen "peritajes al camión, al tanque, para poder establecer cuál fue realmente la causa de la ruptura, que lo más probable es que fue en una válvula o en el manto del tanque, y por lo tanto ese peritaje se encarga a empresas que son especialistas en hacer eso en detalle".