"Salvo que tenga el oído de un lobo": Larrivey disparó contra el arbitraje en el duelo ante la U
"Se desvirtuó (el partido) a partir de un error importante del árbitro" sostuvo el delantero de Deportes Concepción.
El argentino Joaquín Larrivey, delantero y capitán de Deportes Concepción, no escondió su molestia una vez consumada la derrota por 2-1 ante Universidad de Chile en el Nacional, apuntando directamente con la labor arbitral de Mario Salvo en la fecha 14 de la Liga de Primera.
"Siento que se nos escapa (el partido) exclusivamente por responsabilidad del árbitro. Lo considero un gran árbitro, pero salvo que tenga el oído de un lobo o de un perro es imposible. De acá ahí a 10 metros no se escucha y él escuchó a (Diego Carrasco) a 50 metros que lo insultó", sostuvo a TNT Sports.
"Lamentablemente se desvirtuó el partido a partir de la expulsión. El primer tiempo nos dominaron, pero el segundo estábamos haciendo un partidazo, el empate y estábamos más cerca del segundo. Estas jugadas puntuales frente a un gran equipo, grandes jugadores, frente a este estadio espectacular, se hace cuesta arriba", explicó.
En esa misma línea, abogó por Carrasco: "Él dice que insulta, pero no directamente al árbitro. Aparte es imposible que interprete y escuche que alguien lo está insultando de acá a 15 metros. Él, con el audio del VAR, de repente escucha. Me resulta llamativo", cerró.