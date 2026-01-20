Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Deportes Concepción

[VIDEO] Aldrix Jara anotó un golazo para Deportes Concepción ante Cerro Largo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El delantero nacional la picó para abrir la cuenta en Uruguay.

[VIDEO] Aldrix Jara anotó un golazo para Deportes Concepción ante Cerro Largo
El delantero Aldrix Jara anotó un golazo para Deportes Concepción ante Cerro Largo, para el 1-0 parcial en el primer tiempo del amistoso por la Serie Río de La Plata que se disputa en Uruguay.

Jara recibió un pase profundo de Leo Valencia y la picó con clase ante la salida del portero Juan Moreno.

 

