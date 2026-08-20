Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago8.4°
Humedad78%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Deportes Concepción

[VIDEO] Es cine: Deportes Concepción "invitó" a DiCaprio a su próximo partido

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Fausto Grillo protagonizó el creativo metraje subido por el club.

[VIDEO] Es cine: Deportes Concepción
 Captura
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Deportes Concepción, con el defensa Fausto Grillo como imagen, la rompió en redes sociales con su "invitación" a Leonardo DiCaprio para su próximo duelo ante Coquimbo Unido por la Liga de Primera.

El cuadro lila se sumó a un trend donde se utiliza una escena de la película Inception, emulando una conversación para convencer al actor de asistir a alguna actividad o lugar.

- Revisa la publicación penquista:

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada