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[VIDEO] Es cine: Deportes Concepción "invitó" a DiCaprio a su próximo partido
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| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Fausto Grillo protagonizó el creativo metraje subido por el club.
Fausto Grillo protagonizó el creativo metraje subido por el club.
Deportes Concepción, con el defensa Fausto Grillo como imagen, la rompió en redes sociales con su "invitación" a Leonardo DiCaprio para su próximo duelo ante Coquimbo Unido por la Liga de Primera.
El cuadro lila se sumó a un trend donde se utiliza una escena de la película Inception, emulando una conversación para convencer al actor de asistir a alguna actividad o lugar.
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