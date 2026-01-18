[VIDEO] Plantel de Deportes Concepción envió potente mensaje de apoyo a víctimas de incendios

Los incendios forestales que siguen afectando a las regiones del Biobío y Ñuble han generado muestras de solidaridad desde distintos frentes y en ese contexto, el plantel de Deportes Concepción, encabezado por su capitán Joaquín Larrivey, envió un mensaje de apoyo a las familias golpeadas por la emergencia.

"Aunque hoy estemos lejos, estamos acá en Uruguay, queremos mandarle fuerza y un fuerte abrazo a todas las familias del Biobío que están sufriendo", expresó el delantero argentino en un video difundido por las redes sociales del club.

"Nuestro compromiso y nuestro corazón está con ustedes. Nos vemos pronto y un fuerte abrazo de toda la familia de Deportes Concepción", añadió.

El equipo se encuentra en Montevideo para disputar la Serie Río de la Plata, torneo amistoso de verano en el que debutará el martes 20 de enero frente a Cerro Largo en el Estadio "Luis Franzini".

La preocupación también alcanza a Universidad de Concepción, que informó sobre la cercanía de los focos de incendio a su complejo deportivo.

"Informamos que, los focos se encuentran muy cerca de nuestras instalaciones, afortunadamente estas no resultaron afectadas hasta este momento y seguimos combatiendo en conjunto a Bomberos de Chile y Conaf", señaló la institución, que igualmente participa en el certamen uruguayo.

El cuadro penquista lamentó que "un par de jugadoras y jugadores de nuestro club junto a sus familias han sufrido daños producto de esta emergencia". Además, comunicó que "como club, estaremos a total disposición para apoyarles, así como también a quienes puedan necesitar ayuda en este complejo escenario".